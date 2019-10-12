Калужанин пальнул из ракетницы и угрожал убить двух школьниц

В Калужском регионе мужчина публично угрожал расправой двум школьницам. ЧП случилось в Козельском районе, сообщает ИА REGNUM.

48-летнему «герою» инцидента не понравилось, что шедшие домой с уроков школьницы слишком громко смеялись и разговаривали на улице. Сперва мужчина пригрозил убить «громких» детей, а затем он выхватил из кармана ракетницу «Сигнал охотника» и совершил выстрел из нее. На место ЧП срочно прибыли правоохранители, которые осуществили задержание опасного гражданина.

Позднее было установлено, что мужчина уже находится под следствием за совершение аналогичного преступления. Теперь по факту нового случая ведется расследование.