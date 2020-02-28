Какие законы вступают в силу в марте

Появление гонораров успеха для адвокатов и реестра взаимозаменяемых лекарств, усиление безопасности на транспорте и контроля за производством этилового спирта. Сайт Госдумы РФ подготовил обзор законов, которые вступят в силу в марте.

Гонорары успеха для адвокатов



С 1 марта граждане, ограниченные в средствах на момент заключения соглашения с адвокатом, смогут выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша. Размер вознаграждения будет зависеть от результата.



При этом гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.



Взаимозаменяемость лекарств



Порядок определения взаимозаменяемости лекарств с 1 марта станет прозрачнее. Предполагается, что реестр таких лекарств подготовит Минздрав, он будет открытым.



Закон позволит гражданам проще узнавать о взаимозаменяемости лекарств и выбирать из аналогов.



Усиление безопасности на транспорте



Сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут со 2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры.



При этом они обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным, и при необходимость оказать пострадавшему первую помощь.



Ужесточение контроля за этиловым спиртом



С 28 марта появляется новый вид лицензии – на производство этилового спирта для создания фармацевтической субстанции. Этот спирт может использоваться только для производства этой же организацией фармацевтической субстанции этанола.



Госзакупки для самозанятых



Самозанятые с 28 марта смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях – таких же, как малый и средний бизнес.



Это, например, обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.



Ограничения для лотерей



Участников рынка ценных бумаг с 28 марта будут лишать лицензий за азартные игры и лотереи, которые проводились под видом их профессиональной деятельности.



Это позволит более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

