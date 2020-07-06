Изнасилованную группой парней в Москве девочку госпитализировали

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В больницу в Москве попала несовершеннолетняя девочка, которую удерживали в квартире. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на детского омбудсмена столицы Ольгу Ярославскую.

Ранее сообщалось, что 16-летнюю школьницу удерживали в квартире несколько парней. Как заявила девушка, она подвергалась насилию с их стороны.

Сообщается, что подростку оказывается вся необходимая помощь, включая и психологическую.

Следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Ярославская отметила, что, если врачи разрешат, то в ближайшие дни она навестит девочку и пообщается с мамой.