Исследователи определили самый страшный фильм ужасов

— В среднем зрительский пульс держался на отметке в 65 ударов в минуту. При просмотре «Синистера» он вырос на 32% и составил в среднем 86 ударов в минуту. Схожая средняя частота сердцебиения была у зрителей во время просмотра «Астрала», но разница была меньше. «Астрал», тем не менее, может похвастаться самым высоким скачком — 136 ударов в минуту, — говорится сообщении.