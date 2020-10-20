Исследователи определили самый страшный фильм ужасов

Исследователи платформы broadbandchoices выяснили, какой фильм ужасов самый страшный. Определили они это с помощью отслеживания частоты сердцебиения, сообщает «Кинопоиск».
В эксперименте участвовали 50 человек разного возраста, просмотревших более 100 часов хорроров. Благодаря этому был составлен рейтинг из 35-ти самых страшных фильмов ужасов. Первое место получил «Синистер», второе — «Астрал», а третье — «Заклятие».
В результате, ТОП-10 самых страшных фильмов ужасов выглядит следующим образом:
- «Синистер» — 86 ударов в минуту;
- «Астрал» — 86 ударов в минуту;
- «Заклятие» — 85 ударов в минуту;
- «Реинкарнация» — 83 удара в минуту;
- «Паранормальное явление» — 82 удара в минуту;
- «Оно» (2014 года) — 81 удар в минуту;
- «Заклятие 2» — 80 ударов в минуту;
- «Бабадук» — 80 ударов в минуту;
- «Спуск» — 79 ударов в минуту;
- «Визит» — 79 ударов в минуту.