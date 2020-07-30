Грузия может открыться для российских туристов в сентябре

Москва и Тбилиси до сих пор не начали переговоры об открытии сухопутной границы, поэтому возобновление наземного сообщения между странами произойдет не раньше сентября. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Ранее в беседе с «Известиями» дипломат выразил надежду, что это случится уже в августе. Однако пока предпосылок нет, уточнил он.

«Тбилиси пока присматривается к ситуации в России. Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», — сказал Зураб Абашидзе.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) допускают открытие Грузии для россиян в сентябре, хотя точных сроков нет, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Грузия останется востребованным направлением и в октябре, и зимой, когда начнется горнолыжный сезон», — отметил эксперт.

Сухопутная часть российско-грузинской границы была закрыта 16 марта. Это решение не распространяется на тех граждан Грузии и РФ, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Осенний зазыв: Грузия для россиян откроется не раньше сентября

