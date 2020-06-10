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Голое фото Тарзана взбудоражило поклонников

Алексей Агеев
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Муж популярной российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, который более известен как стриптизер Тарзан, поразил своих поклонников новой публикацией в Инстаграме. На фото мужчина предстал полностью голым.

Снимок был сделан на участке загородного дома Тарзана. В кадре Глушко позирует без одежды, восседая на красном огромном железном стуле, который больше походит на турник.

Фанаты звездного стриптизера остались в восторге от обнаженного образа Сергея. Нашлись те, кто назвал его «конем».

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