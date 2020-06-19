Глава ВОЗ заявил о новом опасном этапе COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что миру угрожает новый опасный этап распространения эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Московский комсомолец.
Глава ВОЗ также заявил, что недавно рассказали о 150 тысячах новых заболевших коронавирусом. Гебрейесус напомнил, что вирус быстро распространяется и все еще способен «убивать» людей.
При этом глава ВОЗ понимает, что люди уже устали находиться дома. Странам приходится открывать экономике общество.
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