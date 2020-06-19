Пятница, 19 июня, 2020
21.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Глава ВОЗ заявил о новом опасном этапе COVID-19

Алексей Агеев
-

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что миру угрожает новый опасный этап распространения эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Московский комсомолец.

Глава ВОЗ также заявил, что недавно рассказали о 150 тысячах новых заболевших коронавирусом. Гебрейесус напомнил, что вирус быстро распространяется и все еще способен «убивать» людей.

При этом глава ВОЗ понимает, что люди уже устали находиться дома. Странам приходится открывать экономике общество.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани продолжается благоустройство Севастопольской аллеи

Администрация
В Рязани продолжается благоустройство Севастопольской аллеи. Территория по ул. Черновицкой от ул. Гоголя до школы №57 была выбрана в рамках рейтингового голосования...
Узнать больше

Житель Рязанского района пытался зарезать старшего брата

Новости Рязани
В Рязанском районе 44-летнего жителя села Подвязье подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)....
Узнать больше

В воскресенье рязанцы смогут увидеть редкое природное явление

Новости Рязани
В ближайший уикенд жители планеты Земля смогут наблюдать редкое природное явление – Кольцевое солнечное затемнение.  Специалисты называют приближающиеся затмение...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших по районам города

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, в нём коронавирусом болеют 838 человек. За день зарегистрировано 7 новых случаев.
Узнать больше

Загородные кафе и рестораны с открытыми верандами недалеко от Рязани

Новости Рязани
Если из-за распространения коронавирусной инфекции вы пока что опасаетесь посещать заведения общепита в центре города, советуем заглянуть в загородные кафе и рестораны.
Узнать больше

В Рязани не будут проводить парад Победы

Новости Рязани
24 июня в России состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его перенесли с 9 мая из-за распространения коронавируса....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Как поменять корм собаке без вреда для её здоровья

Акценты
Ситуация с коронавирусной инфекцией заставила многих пересмотреть свой бюджет. Некоторые собаководы вынуждены сокращать расходы на покупку корма для своих питомцев. Но резкое...
Узнать больше

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+