Глава Камчатки назвал основные версии экологической катастрофы

Визуально проблема экологической катастрофы на Камчатке не видна, а истинные причины природного бедствия установить пока невозможно, заявил в интервью «Известиям» губернатор края Владимир Солодов. По его словам, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ.
Владимир Солодов также сообщил, что нельзя исключать и другие версии.
Он также сообщил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью. Эта версия маловероятна, но пока сохраняется, отметил глава региона.
В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.
Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Визуально мы вообще не видим катастрофы».