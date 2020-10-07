Глава Камчатки назвал основные версии экологической катастрофы

Визуально проблема экологической катастрофы на Камчатке не видна, а истинные причины природного бедствия установить пока невозможно, заявил в интервью «Известиям» губернатор края Владимир Солодов. По его словам, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ.

— Наиболее очевидная — связана с токсичными веществами, то есть какая-то утечка где-то на полигоне. Больше всего вызывал опасений Козельский полигон ядохимикатов. Сегодня его обследовала комиссия с привлечением СМИ и всех контрольных структур. Внешне там никаких нарушений серьезных нет, — сообщил глава региона.

Владимир Солодов также сообщил, что нельзя исключать и другие версии.

— Вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. На Камчатке высокая концентрация токсичных водорослей и фитопланктона, которые уже в прошлом приводили к гибели морских животных и даже летальным случаям у людей. Это было зафиксировано в 80-е годы XX века. Несмотря на кажущуюся экзотичность, эта версия вполне реалистичная и должна рассматриваться при анализе, — добавил губернатор.

Он также сообщил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью. Эта версия маловероятна, но пока сохраняется, отметил глава региона.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Визуально мы вообще не видим катастрофы».