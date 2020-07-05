Гидрометцентр предупредил о жаре до 40 градусов

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С воскресенья, 5 июля, в ЦФО, начиная с западных областей, прекратятся дожди, начнёт усиливаться жара. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В сообщении отмечается, что атмосферное давление начнёт расти. Днём в Центре России будет преимущественно от 23 до 30 градусов тепла. На юге региона ожидается до 34 градусов.

В то же время в Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях местами сильная жара до 35…40 градусов.

Ещё более жаркая погода ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, где столбик термометра поднимется до 42 градусов, а в Калмыкии и до 43.