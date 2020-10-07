Герой ценой своей жизни спас девушку от разъяренного любовника

В Калуге 28-летний мужчина обвиняется в убийстве 39-летнего знакомого и в покушении на убийство своей 24-летней сожительницы, передает портал «Kaluga News».

Инцидент произошел 12 февраля. Сообщается, что в квартире находилась пара и их общий знакомый. В какой-то момент возлюбленные поругались. Мужчина на почве ревности стал наносить сожительнице ножевые ранения.

Как стало известно, неравнодушный знакомый закрыл женщину собой, оградив ее от дальнейшего нападения. В общей сложности злоумышленник нанес ему 30 ударов ножом. Потерпевший скончался.

Женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь. Убийца испугался и скрылся. Однако вскоре он осознал случившееся, рассказал о совершенном преступлении и попросил вызвать полицию.