Фрик-модель перерезала шею бойфренду под Петербургом

Под Петербургом задержали фрик-модель после ножевого нападения на своего молодого человека. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздней ночью 1 августа в городе Кудрово Ленобласти. Поножовщина произошла в квартире дома, расположенного по Европейскому проспекту. На место происшествия прибыли стражи порядка и обнаружили там изрезанного ножом 24-летнего безработного парня.

Судя по всему, в Кудрово он приехал к своей подруге на так называемую долгосрочную вписку. Тяжелораненый молодой человек был экстренно доставлен в больницу.

По подозрению в совершении преступления была задержана 22-летняя безработная девушка родом из Башкирии, в Кудрове она снимала квартиру. У нее нестандартная внешность – она постоянно перекрашивает волосы, делает себе экстремальные стрижки. На лице у нее множество татуировок, в частности, у нее набита фраза «вишенка на всем этом торте», слово «леди».

На допросе девушка, не сдерживая слез, рассказала, что пострадавший – ее сожитель. Они решили устроить алкогольную вечеринку.

По версии следствия, пьяные влюбленные поскандалили, девушка взяла в руки кухонный нож и ударила им в грудь своего бойфренда, а после хладнокровно перерезала ему шею. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.