Forbes обновил список самых богатых женщин России

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших женщин России.

В этот раз в списке вновь две женщины-миллиардера. При этом обе за год увеличили свои состояния.

Самой богатой женщиной России на данный момент является Елена Батурина. Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова за год увеличила состояние на 100 млн долларов. По данным издания теперь её капитал составляет 1,3 млрд долларов.

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Также 100 миллионов заработала за год основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. На данный момент она владеет 1,1 млрд. При этом эксперты считают, что именно у Бакальчук больше перспектив стать ещё богаче. Во время пандемии оборот интернет-магазина вырос в 2 раза и нет оснований полагать, что произойдёт спад.

На третье месте новичок рейтинга Екатерина Федун. Дочь миллиардера Леонида Федуна получила от него акции компании «Лукойл» в 2018 году. Вместе с другим сыном Федуна Антоном она владеет 2% акций компании. Сейчас такой пакет эксперты оценивают в 1,2 млрд долларов. Таким образом, состояние Екатерины не менее 600 миллионов.