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Фанаты увидели Анджелину Джоли изможденной

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли разместила в своем Инстаграме фотографию без фотошопа. В кадре 44-летняя звезда позирует рядом с женщиной-мусульманкой, которая показывает ей своего ребенка, сообщает Рамблер.

Отметим, что поклонников напрягла данная фотокарточка. Почему? Потому что фанаты заметили на снимке очень худую и изможденную руку Анджелины. После такого «открытия» люди взволновались, все ли в порядке с актрисой.

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Известно, что Анджелина предрасположена к заболеванию раком. Теперь поклонники насторожились. Они полагают, что звезда старается скрывать от общественности свое истинное состояние здоровья.

Фото: Инстаграм Анджелины Джоли

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