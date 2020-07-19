Воскресенье, 19 июля, 2020
22.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Европейские социологи признали Новосибирск самым криминальным городом России

Иван Федоров

На портале Numbeo появился рейтинг самых криминальных городов Европы. Прежде чем составлять рейтинг, социологи из ЕС узнали, каков уровень преступности и уровень безопасности в городах-респондентах. Всего в список были включены 30 городов Восточной Европы, европейской и азиатской частей России.

Выше всех в списке из российских городов оказался Новосибирск. Этот город расположился на четвертой строчке. Лидером стала Одесса. Следом за ней идет Днепр. Замыкает ТОП-3 Харьков.

Москва оказалась на 12-ой строчке. Северная столица нашей страны заняла 13 место, сообщает НГС.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяКлава Кока порадовала поклонником фотографией в купальнике
Следующая статья39-летняя модель сфотографировалась голой и поразила фанатов

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обманутые рязанские дольщики устроили спектакль около недостроя

Новости Рязани
Обманутые дольщики дома №34 на улице Баженова в Рязани провели спектакль рядом с недостроем. Событие было заснято на видео и появилось в...
Узнать больше

Метеопредупреждение выпустили в Рязанской области

Новости Рязани
Гроза и ливневые дожди придут в Рязанскую область в конце дня 19 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Узнать больше

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующей неделе

Новости Рязани
На сайте Гидрометцентра РФ опубликован прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. Рязанцев ждёт дождливая и пасмурная погода.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующей неделе

Новости Рязани
На сайте Гидрометцентра РФ опубликован прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. Рязанцев ждёт дождливая и пасмурная погода.
Узнать больше

В Рязанской области умер пациент с коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области скончался человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. Всего за сутки в России...
Узнать больше

+40.Обновлена информация о корнавирусе в Рязанской области

Новости медицины
Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболевании коронавирусной инфекцией в регионе. По состоянию на 11 часов 18 июля в Рязанской области выявлено...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сасово – ключи от Вселенной

#КартаКосмосРязань
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Узнать больше

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+