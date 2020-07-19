Европейские социологи признали Новосибирск самым криминальным городом России

На портале Numbeo появился рейтинг самых криминальных городов Европы. Прежде чем составлять рейтинг, социологи из ЕС узнали, каков уровень преступности и уровень безопасности в городах-респондентах. Всего в список были включены 30 городов Восточной Европы, европейской и азиатской частей России.

Выше всех в списке из российских городов оказался Новосибирск. Этот город расположился на четвертой строчке. Лидером стала Одесса. Следом за ней идет Днепр. Замыкает ТОП-3 Харьков.

Москва оказалась на 12-ой строчке. Северная столица нашей страны заняла 13 место, сообщает НГС.