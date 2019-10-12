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Ещё четверных российских актёров включили в чёрный список на Украине

Мария Перн, фото kinopoisk.ru

Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В чёрный список министерство культуры этой страны внесло Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева. Официально о причине такого решения ведомства не сообщается, что то же время журналисты отмечают, что все четверо сыграли в фильме Луганской народной республики (ЛНР) «Ополченочка».

Известно, что картина снималась в 2018 году и рассказывает о событиях на востоке Украины. также в фильме участвовала депутат Российской госдумы Наталья Поклонская.

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