Ещё четверных российских актёров включили в чёрный список на Украине

Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.



В чёрный список министерство культуры этой страны внесло Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева. Официально о причине такого решения ведомства не сообщается, что то же время журналисты отмечают, что все четверо сыграли в фильме Луганской народной республики (ЛНР) «Ополченочка».



Известно, что картина снималась в 2018 году и рассказывает о событиях на востоке Украины. также в фильме участвовала депутат Российской госдумы Наталья Поклонская.

