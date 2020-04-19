Еще 16 человек заразились COVID-19 в Саратовской области

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Еще 16 человек заболели коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Четверо заболели в Саратове, по трое заразившихся в Балаково и Ртищево, по двое пациентов с COVID-19 в Ершове и Перелюбском районе, по одному – в Балашове и Аткарске. Всего на 19 апреля 2020 года в регионе подтверждены 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из числа новых заболевших шестеро в возрасте более 60 лет, три человека в возрасте 50-60 лет, еще шестерым от 40 до 50 лет, а также один пациент в возрасте менее 30 лет. Уточняется, что тяжелых больных нет, сообщает Версия Саратов.

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