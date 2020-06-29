Епархия ответила на жалобы Собчак на нападение в монастыре

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В пресс-службе Екатеринбургской епархии прокомментировали инцидент с Ксенией Собчак. Об этом пишет РБК.

Ранее телеведущая заявила, что в Среднеуральском женском монастыре на нее и членов съемочной группы напали. По словам журналистки, избили двоих мужчин, «здоровенные бугаи» отобрали камеру с кадрами инцидента.

В пресс-службе отметили, что церковь просила журналистов быть осторожными в связи с ситуацией в монастыре.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», – отметили в епархии.

Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы присутствовать на церковном суде над схиигуменом Сергием, которого отстранили от служения за критику церковных и светских властей из-за закрытия храмов во время пандемии коронавируса.

В середине июня екатеринбургские СМИ сообщали, что схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть.