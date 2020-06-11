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Эксперты оценили потенциал восстановления докризисного товарооборота между РФ и Украиной

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В течение пяти лет Украина может нарастать поставки своих товаров в Россию до $15 млрд, но только в случае устранения основных политических разногласий, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Товарооборот между нашими странами в прошлом году составлял всего около 27% от уровня 2013-го (21% с пиковых значений 2011-го), поставки Украины в Россию оценивались в чуть более $3,2 млрд. Об этом сказано в подготовленном специально для «Известий» докладе Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Из-за политической напряженности, указывается в документе, только в прошлом году две страны потеряли $26 млрд. Очевидно, что экономическое значение рынка РФ для Украины существенно выше, чем украинского для России: на пике в нашу страну направлялось около четверти экспорта соседнего государства, тогда как на Украину приходилось лишь 5% экспорта РФ, подчеркивается в докладе ЧБТР.

Эксперты полагают, что у торговых отношений между государствами есть потенциал восстановления. Однако, например, некоторые секторы безвозвратно утеряны для украинского экспорта в Россию. Прежде всего — поставки продуктов питания, высокотехнологичных товаров.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская призвала восстановить экспорт в Россию, без чего невозможно стимулировать экономику в эпоху пандемии коронавируса. По мнению депутата, на европейских рынках Украина воспринимается как «сырьевой придаток». Восстановлению промышленности может способствовать только возвращение экспортных позиций на традиционных рынках.

Подробнее — в материале «Известий»: Салозамещение: Киев за год потерял $13 млрд из-за падения экспорта в РФ

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