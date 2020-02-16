Эксперты назвали пробег, с которым не надо покупать подержанную машину

Автоэксперты назвали пробег, с которым машину на вторичном рынке лучше не покупать. Свое мнение о покупке подержанных авто высказали сотрудники издания «Российская газета».

Специалисты полагают, что настораживающим становится либо очень маленький, либо очень большой пробег. К примеру, если Рено Логан 2017 года выпуска продается с пробегом в 10 000 километров, велика вероятность того, что пробег скручен.

При этом статистика говорит, что за год водители проезжают примерно 15-20 тысяч километров. Скрученный пробег можно опознать еще при просмотре автомобиля. О реальном пробеге могут говорить состояние кузова и салона, отсутствие краски, люфт двери водителя, состояние руля и рычага КПП, сообщает 32cars.