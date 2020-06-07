Эксперт рассказал, какими будут лето и урожай в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в нашей стране. Кроме того, эксперт пояснил, что следует ожидать от урожаев в этом году.

По словам специалиста, летний сезон в России в этом году будет переменчивым. Прохладные и дождливые дни будут меняться с тёплыми и солнечными. Такое поведение погоды Вильфанд объяснил циркуляцией воздушных масс и изменениями климата на всей планете.

Кроме того, специалист отметил, что урожай в этом году будет высоким. Погода только улучшит его, пишет РЕН ТВ.