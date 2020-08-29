Эксперт объяснил, чем опасна оставленная в розетке зарядка

Руководитель института IT университета «Синергия» Станислав Косарев объяснил, чем опасна оставленная без смартфона в розетке зарядка. Он отметил, что из-за этого зарядное устройство может испортиться, а в помещении возможно возгорание.

«Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее», – подчеркнул специалист.

Он напомнил, что оставленное зарядное устройство во время грозы или ветра может спровоцировать скачки напряжения в сети.

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При этом держать смартфон на зарядке постоянно не полезно. Это становится причиной быстрой изнашиваемости устройства, сообщает РЕН ТВ.