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Экс-охранник Росгвардии изнасиловал и ограбил проститутку

Никита Брыкин

Приволжский районный суд Казани рассматривает уголовное дело против бывшего охранника Росгвардии и его знакомого, которых обвиняют, в частности, в изнасиловании, вымогательстве и грабеже, пишет портал «Prokazan».

Сообщается, что охранник ворвался в квартиру к женщине, которая работала проституткой. Мужчина заявил, что является полицейским и следит за деятельностью девушки. После этого злоумышленник надел на потерпевшую наручники и впустил в квартиру своего подельника.

Они потребовали сообщить им контакты сутенеров, однако девушка сказала, что работает сама на себя. Тогда мужчины потребовали деньги за покровительство, угрожая избиением. Потерпевшая перевела одному из них двадцать тысяч рублей, второй мужчина обокрал ее на восемь тысяч рублей.

После этого нападавшие изнасиловали жертву и скрылись с места преступления.

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