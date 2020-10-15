Экс-глава Удмуртии хранил наворованные миллионы в теплице

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями в деле бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции.

С 2014 по 2016 год экс-чиновник получил от представителей организаций, которые участвовали в строительстве мостов через реки Буй и Кама, взятки в размере 140 миллионов рублей, долю в бизнесе этих компаний. Также были арестованы 20 объектов недвижимости (дома, квартиры, земельные участки, дорогие автомобили, катера), крупная сумма наличными в валюте и даже золотые слитки.

Сразу после ареста он сознался сам, что брал взятки. Деньги он хранил, в том числе в теплице.

«Я деньги, как правило, не считал. Брал и уносил к себе домой», – рассказывал Соловьев.

Ему предстоит провести ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. Семье губернатора придется выплатить штраф за кормильца в размере 275 миллионов рублей.