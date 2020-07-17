Джиган решил вернуть доверие семьи татуировкой

Известный российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) пытается вернуть доверие жены Оксаны Самойловой и детей всеми возможными способами. Недавно певец набил татуировку, которая означает, что в его жизни семья на первом месте.

Рисунок на теле Джигана появился на груди, в районе соединения с шеей. Надпись «Family first» красуется над всеми другими татуировками. Она выполнена одним из мастеров студии Black Star, сообщает Пятый канал.

Фанаты Джигана восприняли татуировку с воодушевлением. Некоторые высказали восторженные слова в адрес Дениса. Другие выразили надежду, что надпись, появившаяся на теле рэпера, будет теперь вести его по жизни, а семья исполнителя не разрушится.

Ранее Джиган угодил в рехаб из-за наркотической зависимости. Кроме того, его жена Оксана Самойлова заявила об изменах со стороны супруга и собиралась разводиться с Денисом.