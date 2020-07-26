Дворник рассказал, как надругался над школьницей в Омске

Портал «Om1.ru» раскрыл детали нападения на 16-летнюю школьницу в Омске, которую повалил на землю взрослый мужчина и попытался изнасиловать.

В полицию обратилась внучка потерпевшей. По ее словам, на девочку прямо на улице напал неизвестный и совершил действия сексуально характера. Полицейские задержали 45-летнего дворника, который ранее был судим и более 20 лет провел в тюрьме.

«Я увидел эту девушку, понравилась она мне, захотел ее изнасиловать, но потом передумал», — рассказал злоумышленник.

Позже в суде он стал отрицать свою вину.