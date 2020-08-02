Двое погибли в ДТП с мотоциклом под Челябинском

Два человека разбились насмерть в сегодняшней аварии на территории Челябинской области. Участниками ДТП стали мотоцикл и машина.

Nissan Juke столкнулся с байком Yamaha в населенном пункте Малиновка, сообщает 74.ru, ссылаясь на данные полиции. В итоге смертельные травмы получили водитель мотоцикла – мужчина 1967 года рождения, а также его спутница – женщина 1966 года рождения.

Водитель кроссовера серьезно не пострадал. Ведется проверка по факту трагедии.