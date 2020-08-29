Двое голых мужчин прогулялись по Сочи и шокировали местных

Жители Сочи были поражены, когда засняли на видео двоих нагих мужчин. Граждане прогуливались по городу голышом, лишь прикрывая прелести полотенцами.

В распоряжении РЕН ТВ оказался видеоролик с места событий. При просмотре кадров можно заметить, что двое мужчин идут по улице Сочи и сверкают обнаженными ягодицами.

Почему приятели вели себя таким образом – неизвестно. Что стало причиной для нагой прогулки, в сети не уточняется. Куда они направлялись – тоже неясно. Однако их выходка разозлила жителей курортного города.