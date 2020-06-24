Друг историка-расчленителя Соколова рассказал о вечеринке после убийства

Военный моряк Константин, друживший с историком Олегом Соколовым, рассказал о вечеринке после убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом пишет «КП».
По словам собеседника, никто из гостей не догадывался, что все это время в соседней комнате находился труп девушки.
Константин отметил, что Соколов вел себя как обычно, был невозмутим и спокоен, пил коньяк и шутил. При этом его лицо стало более морщинистым.
«В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было», – рассказал он.
Когда все разошлись, то уже на улице друзья заметили включенный свет в двух окнах квартиры Соколова. В тот момент он расчленял труп.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram