Друг историка-расчленителя Соколова рассказал о вечеринке после убийства

-

Военный моряк Константин, друживший с историком Олегом Соколовым, рассказал о вечеринке после убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом пишет «КП».

По словам собеседника, никто из гостей не догадывался, что все это время в соседней комнате находился труп девушки.

Константин отметил, что Соколов вел себя как обычно, был невозмутим и спокоен, пил коньяк и шутил. При этом его лицо стало более морщинистым.

«В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было», – рассказал он.

Когда все разошлись, то уже на улице друзья заметили включенный свет в двух окнах квартиры Соколова. В тот момент он расчленял труп.