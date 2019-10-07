Дрифт на дороге в Москве едва не стал причиной ДТП

В Сети разместили видео, снятое в столице РФ. При просмотре ролика можно заметить, как лихач на иномарке устроил дрифт на дороге общего пользования в разгар дня.

Мужчина едет в плотном потоке автомашин по широкой дороге. Оторвавшись от своих соседей по пути, он начинает пускать свое транспортное средство в занос. Машина сперва виляет, а затем и вовсе резко разворачивается, выходя из-под контроля автолюбителя.

К счастью, другие участники движения оказались готовы к «пируэтам» от «гонщика». Водители притормозили, дав возможность лихачу развернуться (он исполнил полицейский разворот) и уехать. Информация об инциденте появилась на странице паблика «ДТП и ЧП Москва».