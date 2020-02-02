«Драка с росгвардейцем и наркотики»: задержан боксер сборной России

Возбуждено уголовное дело в отношении двукратного чемпиона России по боксу за оказание сопротивления сотруднику Росгвардии и хранение наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что он и его друг, боксер Овик Оганнисян, были задержаны для проверки документов сотрудниками Росгвардии на Фрунзенской набережной при попытке забрать наркотики из закладки. Они себя агрессивно, а один из них напал на росгвардейца, нанеся удар в лицо.

В ходе личного досмотра у одного из них был найден и изъят пакетик с кокаином. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.