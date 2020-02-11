Доктор нашёл плюсы в коронавирусе для россиян

Доктор Александр Мясников, ведущий программу «О самом главном» на канале «Россия 1», нашёл неожиданную пользу от коронавируса для жителей России. Пост об этом он разместил в своё телеграм-канале.



– Далекая эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии бушует у нас в СМИ, вызывая у населения страх заразиться. И это где-то хорошо, – написал Мясников.



По мнению врача, из-за опасности заразиться россияне стали более внимательны в вопросах профилактики. Они чаще моют руки, носят маски и «шарахаются от чихающих и кашляющих». Это очень хорошо во время эпидемии гриппа и ОРВИ.



Доктор считает, что шанс заразиться коронавирусом в России равен «ноль целых и ноль в периоде». Он отметил, что от гриппа умирают намного больше людей.



– Ещё бы от гриппа прививались бы во-время, – написал врач.



Также Мясников сообщил, что маска здорового человека не спасёт. Их необходимо носить либо заболевшим, чтобы снизить разнос заразы, либо медработникам.