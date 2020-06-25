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Дочь Ефремова рассказала о состоянии актера

Алексей Агеев
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Дочь Михаила Ефремова Анна Мария выложила в Инстаграме новый пост, в котором рассказала, как себя чувствует ее отец после пьяного ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров. По словам девушки, она общается с родственником, который сожалеет о произошедшем.

Анна Мария отметила также, что Ефремов раскаивается. Кроме того, она добавила, что Ефремов «держится более-менее».

В конце своей речи дочь актера заявила, что оставит при себе мнение о ЧП до лучших времен.

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