Disney показал бодипотизивную Золушку

Disney Publishing показал бодипозитивную Золушку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Компания планирует выпустить серию книг Meant to Be, где героев Disney покажут с учетом современности. Так, произведение Джули Мерфи «Если туфелька подойдет» расскажет историю современной Золушки, где принцесса приобретет новую фигуру.

Золушка Джули Мерфи получила образование в сфере обувного дизайна, а ее мачеха — продюсер шоу «До полуночи». Принцесса устроится к ней на работу, где и будет пропагандировать бодипозитив.