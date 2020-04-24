Девятилетний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах в Башкортостане

Девятилетний мальчик исчез при загадочных обстоятельствах в Башкирии. ЧП случилось днем 22 апреля в селе Нижний Ташбукан. Делом занимаются следователи.
Они установили, что мальчик был в гостях у дедушки, с ним были и родители. В какой-то момент ребенок вышел на улицу и пропал. Когда семья поняла, что мальчик исчез, его начали искать, а затем позвонили полицейским.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ведутся масштабные поиски ребенка, сообщает Пятый канал.
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