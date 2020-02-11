Девушку «выгуливали» на поводке в торговом центре в Нижнем Новгороде

Полицейские начали проверку по факту заявления администрации торгового центра в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Сообщается, что молодой человек «выгуливал» на поводке девушку в нижнем белье и БДСМ-маске. Пранкер опубликовал соответствующее видео в Instagram. Охранники проводили странную парочку до выхода.

Ранее пранкер уже разыгрывал местных жителей, переодевшись в полицейского. Кроме того, он имитировал наезд на себя поезда в метро.