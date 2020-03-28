Девушку в инвалидном кресле забыли в аэропорту «Пулково» – СМИ

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Жительницу Севастополя с ограниченными возможностями здоровья забыли в аэропорту «Пулково». Об этом пишет Пятый канал, ссылаясь на слова матери девушки.

Сообщается, что ее 20-летняя дочь перенесла операцию в Петербурге, однако не смогла попасть на рейс и вернуться домой.  

«Она просидела на улице, за ней никто не пришел. Сейчас она сидит в каком-то тамбуре», — говорит женщина.

Она уточнила, что девушку отвезли в зал ожидания и оставили там вместо того, чтобы проводить в самолет, согласно специальному билету. В итоге лайнер улетел без нее.

Представитель авиакомпании «Россия» рассказал, что пассажирка на 20 минут опоздала на регистрацию. В авиакомпании сожалеют об этом, однако из-за опоздания они уже ничего не могли сделать.

«Это произошло не по вине авиакомпании. Поэтому авиакомпания перевезет ее в случае, если пассажир решит вопрос с переносом билета», — пояснил он.

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