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Девушка погибла под колесами авто в Барнауле

Девушка 1999 года рождения погибла на пешеходном переходе в Барнауле. Трагический инцидент случился 3 августа.

Молодая гражданка стала переходить дорогу на перекрестке улиц Балтийской и Сиреневой. В это время по дорожному полотну с высокой скоростью двигался голубой Renault Megane. Его водитель, не останавливаясь, а лишь немного вильнув, сбил девушку. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате наезда молодая жительница Барнаула получила смертельные травмы и скончалась. Водитель, совершивший наезд, с места ДТП уезжать не стал, дождался правоохранителей, началось расследование. Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезвым, сообщает Алтапресс.

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