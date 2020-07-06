Девочка погибла от удара током в фонтане в Волгоградской области

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности по факту гибели ребенка в станице Березовской. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел накануне днем возле фонтана, установленного в городском парке. По предварительной информации, 9-летняя девочка уронила в фонтан кепку. Она перешагнула борт фонтанной чаши, чтобы ее достать. В этот момент ее стало бить током.
Сообщается, что очевидцами случившегося стали взрослые. Они достали ребенка из фонтана, однако она скончалась до приезда скорой помощи.
Причиной трагедии могли стать неполадки в электрооборудовании, которое обеспечивает работу фонтана.
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