Девочка описала издевательства приемной матери над братом

Подольский городской суд вынес приговор жительнице Самары, которую признали виновной в убийстве 3-летнего ребенка, пишет «МК».

Сообщается, что женщина воспитывала троих родных детей и племянника. Она поняла, что опека приносит хорошие деньги, поэтому в феврале 2018 года взяла под опеку из центра несовершеннолетних в Самаре двух мальчиков.

Один из них не разговаривал, не играл с другими детьми, и не умел ходить на горшок. Последний «недостаток» особенно выводил из себя приемную мать. По словам других детей, женщина кричала на него матом и била.

Постичь весь ужас, который творился в приемной семье, блюстителям закона помог дневник 14-летней дочери.

«Мама ненормальная. Она жутко издевается над мальчиком. Душит, пинает, купает под холодным душем, может оставить его без сна, чтобы всю ночь не спал», – отметила она.

В январе прошлого года многодетная мать избила ребенка, он упал и ударился головой о ванную. У него изо рта пошла пена. Однако скорую помощь садистка вызвала только через час. В итоге мальчик впал в кому, а через несколько дней скончался.

Суд приговорил злоумышленницу к 10 годам исправительной колонии общего режима.