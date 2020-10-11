Дети полгода подкармливали ребенка, пока мать морила его голодом

В Карпинске в Свердловской области 37-летняя местная жительница полгода прятала свою новорожденную дочь в шкафу, пишет портал «Лайф».

Сообщается, что женщина родила девочку в апреле сама в домашних условиях. Ее случайно обнаружила подруга, которая пришла к ней в гости. Она услышала подозрительные звуки, доносившиеся из шкафа. Открыв его, она обнаружила полугодовалую малышку в сильном истощении.

Девочку отправили в детскую поликлинику, состояние крайне тяжелое: истощение, гипотрофия 3-й степени. Для оказания квалифицированной помощи малышку оперативно доставили на вертолете в Екатеринбург.

Отмечается, что у женщины есть еще двое детей – 3-летняя дочь и 13-летний сын. Они, сами того не подозревая, пытались спасти малышку. Девочка ходила в детский сад и рассказывала всем, что дома в шкафу у нее живет кукла Полина. Мальчик же, приходя из школы, подкармливал малышку смесями, чтобы она не умерла от голода.

Как рассказала сама мать правоохранителям, она поместила девочку в шкаф временно, потому как пришли гости. Девочку она кормила молоком. Многодетную мать поместили в психдиспансер. Коллеги отзываются о ней хорошо. Никто и предположить не мог, что женщина на такое способна.

Состояние полугодовалой девочки стабилизировалось. Следователи возбудили дело по нескольким статьям.