Детей до 6 лет признали самыми опасными распространителями коронавируса

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Дети до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Немецкого центра исследования инфекций.

Как выяснил коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии, у зараженных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей до 6 лет могут передавать болезнь другим, среди взрослых на это «способна» почти половина.

Однако дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Кроме того, дети часто играют на полу и часто «пробуют на вкус» разные предметы. Ситуация осложняется еще и тем, то зачастую болеют малыши бессимптомно, отмечают ученые. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.

Чтобы дать адекватный прогноз, стоит ли ожидать увеличения числа случаев заражения после предстоящего открытия детсадов, требуются серьёзные работы по риск-менеджменту, определяющие оправданность и формы карантина, пояснил «Известиям» руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев.

«Кроме того, нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребёнок заразился — заболел или стал вирусоносителем — то, по-моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», — считает он.

Ученые напоминают: при малейших признаках заболевания необходимо немедленно обращаться ко врачу, а также надеть маску на ребенка и членов семьи.

Подробности в материале «Известий»: Устами младенца: дошкольники — самые опасные распространители COVID-19

