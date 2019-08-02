Десантники устроили несанкционированное массовое шествие по Краснодару

2 августа десантники по всей России празднуют свой день. Так, во время празднования Дня ВДВ в Краснодаре они устроили несогласованную массовую акцию.

Большая толпа людей, одетых в береты и тельняшки, взяв в руки знамена воздушно-десантных войск, прошагали по дорогам центральных улиц Краснодара. Участники парада скандировали: «За ВДВ! Афган, Чечня!».

Сообщается, что власти не давали разрешения на проведение массового шествия. При этом правоохранители мешать мероприятию не стали, задержаний не было, конфликт решили не провоцировать, сообщает «Югополис».

Фото: «Югополис»