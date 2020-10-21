Дени Вильнёв снимет сериал по мотивам романа Ю Несбё «Сын»

Режиссер Дени Вильнёв собирается экранизировать роман известного норвежского писателя Ю Несбё «Сын». На главную роль в одноименный сериал он позвал Джейка Джилленхола, сообщает «Кинопоиск».

Шоураннером выступит Ленор Зион, а Джонатан Нолан и Лиза Джой (создатели сериала «Мир дикого запада») совместно с Джилленхолом и Вильнёвом спродюсируют проект.

Роман норвежского писателя детективов Ю Несбё занимал первую строчку в списке бестселлеров «New York Times». В произведении «Сын» главный герой уже не Харри Холе, а заключенный Сонни Лофтхус.

Мужчина, страдающий наркоманией, полжизни отсидел в тюрьме за убийство. Однако неожиданно Сонни Лофтхус узнает правду о смерти своего отца. Долгие годы он считал, что его родной человек — коррумпированный полицейский, покончивший с собой из-за угрызений совести. Оказалось, что все совсем иначе.