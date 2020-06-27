Деми Роуз напомнила, что лето не отменяли

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Известная модель Деми Роуз в очередной раз показала свою прекрасную фигуру на пляже. Девушка, которую часто называют Британской Кардашьян, решила напомнить всем, что лето 2020 года никто не отменял.

Деми сфотографировалась на пляже в золотистом оригинальном купальнике. Одеяние подчеркнуло сексуальные формы девушки. Снимок модели был размещен в Инстаграме.

Фолловеры остались в восторге от публикации красотки. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.