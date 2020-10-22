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Новости мираПроисшествия

Дело матери, убившей 12-летнего сына и залившей труп бетоном, передают в суд

7info

Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. 

Напомним, 6 марта 2020 года астраханка обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения ее сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся.

На первоначальном этапе расследования женщина всячески пыталась запутать следствие, говоря о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также она с точностью опознавала сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой. Указанное жилище располагается в одном дворе с домом старшего сына обвиняемой.

По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта 2020 года и вернулся под утро следующего дня, в результате чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте.

С целью сокрытия следов преступления женщина перевезла тело ребенка в пустующий дом в Советском районе города Астрахани, который ранее принадлежал ее матери.

В ходе проверки показаний обвиняемая признала вину и указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего.

Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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