Дама с сайта знакомств украла телефон и деньги мужчины, оставив трусы

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Дама с сайта знакомств провела ночь с мужчиной, а затем ушла, взяв себе кошелек и iPhone знакомого. Однако она забыла взять свои трусы. Случай произошел в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, история развернулась в ночь с 15 на 16 марта. Потерпевший познакомился на одном из сайтов знакомств с девушкой, которая назвала себя Марией. Он позвал ее к себе, вызвав ей такси до нужного адреса. Пара провела вечер и ночь вместе, а когда мужчина проснулся, он не нашел новую знакомую рядом с собой, так же, как и портмоне (в нем были права и деньги) с телефоном.

После инцидента пострадавший обратился к правоохранителям и рассказал о ситуации. Он уточнил, что деньги у него никто не списывал. На месте ЧП были найдены женские трусы и корешок билета на имя Кристины. Также были найдены отпечатки пальцев, которые должны принадлежать подозреваемой. Ведется расследование, заведено уголовное дело.

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