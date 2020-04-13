Чиновника задержали за взятку в 16 миллионов рублей

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В Оренбургской области задержан чиновник, который подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 16 миллионов рублей. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, задержанный получил средства в обмен на содействие в получении лицензии на поиск и добычу золоторудных месторождений в Ясненском и Светлинском районах.

Сообщается, что мужчина предоставил бизнесмену фиктивные лицензии, заявив, что получил их в результате рассмотрения поступивших заявлений. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».