Четверо мужчин избили таксиста в Домодедове

Четверо мужчина набросились на таксиста в Домодедове (Московская область). Они побили перевозчика, а также разгромили его машину.
Инцидент был заснята на видео и опубликован телеканалом РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, как агрессивная толпа накинулась на шофера, избила его, а затем повредила автомобиль таксиста.
После нападения мужчины скрылись. Сообщил ли водитель такси о нападении правоохранителям – пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что певец Стас Костюшкин пережил изнасилование
Читайте также: ДТП на трассе М5 в Подмосковье: пострадавших забирал вертолёт
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram