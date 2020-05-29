Певец Стас Костюшкин рассказал, что пережил изнасилование

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Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин сообщил, что ему пришлось пережить изнасилование. Певец рассказал о страшном случае из жизни во время программы на YouTube «Алена, блин». Он уточнил, что надругательство состоялось, когда он был ребенком, ему было 8 лет. Исполнитель отметил, что история является «постыдной», однако не рассказать он ее не смог, потому что боится за своих детей.

По словам Стаса, надругательство было осуществлено неизвестным мужчиной на заброшенном заводе пластполимеров в Петербурге. Туда маленький Костюшкин прибыл вместе с друзьями, чтобы найти прикольные предметы для игр. Внезапно к ним подошел неизвестный. Стас убежал от подозрительного мужчины, но последний заявил, что убьет и закопает друзей певца, если он не вернется назад.

Ребенку пришлось прийти назад. После этого насильник заставил несовершеннолетних лечь на землю и открыть рты. Затем он совершил изнасилование над каждым ребенком. Лишь после этого преступник отпустил детей. 48-летний певец отметил, что хорошо помнит тот день, даже запахи страшного момента. Дети не поняли, что случилось. Они решили не говорить никому об инциденте. Насильника никто не искал, пишет МК.

Сейчас Стас Костюшкин очень боится за своих детей. Он заявил, что готов убить того, кто посмеет поступить таким образом с его сыновьями.