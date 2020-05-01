Черный дождь испугал жителей Чувашии

30 апреля на Чувашию обрушился черный ливень. После него некоторые районы региона оказались «грязными».
Странный дождь был заснят местными жителями, видео опубликовали в паблике «Дзен Чувашия» в соцсети ВКонтакте. По словам жителей Чувашии, когда осадки закончились, они обнаружили черный налет на машинах и вещах.
По предварительной версии, черный ливень был замечен в Чувашии после того, как в центральной части России прошли пыльные бури и ураганы. Позднее пыль добралась до Чувашии вместе с осадками, сообщает РЕН ТВ.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram