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Черный дождь испугал жителей Чувашии

Алексей Агеев

Черный дождь испугал жителей Чувашии

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30 апреля на Чувашию обрушился черный ливень. После него некоторые районы региона оказались «грязными». Странный дождь был заснят местными...
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30 апреля на Чувашию обрушился черный ливень. После него некоторые районы региона оказались «грязными».

Странный дождь был заснят местными жителями, видео опубликовали в паблике «Дзен Чувашия» в соцсети ВКонтакте. По словам жителей Чувашии, когда осадки закончились, они обнаружили черный налет на машинах и вещах.

По предварительной версии, черный ливень был замечен в Чувашии после того, как в центральной части России прошли пыльные бури и ураганы. Позднее пыль добралась до Чувашии вместе с осадками, сообщает РЕН ТВ.

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